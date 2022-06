Wolff wijst naar Ferrari: "Momenteel doen ze het allemaal niet zo goed"

Dit seizoen maken de teams van Ferrari en Red Bull Racing de dienst uit in de Formule 1. De twee renstallen zijn sneller dan de concurrentie, ook regerend constructeurskampioen Mercedes blijft achter. Het Duitse team kent nog geen sterk seizoen en worstelt met meerdere ongemakken.

Momenteel is Mercedes meestal het derde team, met slechts een klein gat naar het brede middenveld. Het verschil met Red Bull en Ferrari is echter vrij fors. De regerend constructeurskampioen heeft echter wel enkele problemen verholpen, daarnaast ziet men mogelijkheden om het gat op termijn te dichten. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag.

Ferrari

Teambaas Toto Wolff ziet in ieder geval een mogelijkheid, de Oostenrijker merkt namelijk dat één van de topteams niet lekker gaat. Wolff gaf een interview met zijn landgenoten van Krone Zeitung en daar verwees hij naar de recente motorproblemen en strategische blunders van Ferrari: "We doen nu nog niet mee, maar ik wil ook echt een gevecht zien tussen Ferrari en Red Bull. Op dit moment doet Ferrari het echter allemaal niet zo goed."

Emoties

Wolff weet zelf echter ook dat het verschil momenteel nogal groot is. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes wil echter snel meedoen aan kop: "Het liefst zo snel mogelijk, maar in deze sport kosten dingen soms veel tijd. Voor persoonlijk is het saai want er komen geen emoties los als ik zie dat we niet mee kunnen doen voor de overwinningen. Maar we gaan er alles aan doen om de achterstand in te halen. We willen graag competitiever zijn, we willen het gat verkleinen en niet meer stuiteren op de rechte stukken."