Verstappen maakt zich in Bakoe alleen druk over salarisplafond: "Ook nadelen voor junioren"

Max Verstappen zal dit weekend op zoek gaan naar successen in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur arriveert als WK-leider in Bakoe maar zijn geschiedenis in het land is niet bijster succesvol. Vorig seizoen viel hij uit door zijn klapband. Eerder kreeg hij er motorproblemen en crashte hij er met toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo.

Zijn vervelende geschiedenis op het Azerbeidzjaanse asfalt speelt in ieder geval niet mee in zijn achterhoofd. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op vrijdagochtend werd hij ernaar gevraagd. Verstappen was duidelijk: "Het is een race zoals anders en we gaan op zoek naar de juiste balans om de race te proberen te winnen. Vorig jaar was het uitvallen niet onze schuld en daar denk ik niet meer aan. We rijden nu ook op compleet andere banden dus alles is anders."

Salarisplafond

Verstappen maakt zich dus niet meer druk over de problemen met de banden van vorig jaar, over een ander punt is hij wel feller. De Nederlander is het namelijk niet helemaal eens met de verhalen over een mogelijk salarisplafond: "Het is allemaal nog een beetje vaag, niemand weet waar het naartoe gaat. Ik vind het in ieder geval niet goed want iedereen verdient meer, de teams en de FOM. Waarom zou je de coureurs dan beperken? Wij lopen wel het risico. Ik zie ook nadelen voor de juniorcategorieën, daar rijden coureurs met sponsors die hun investeringen gewoon willen terug verdienen. Die coureurs worden dan ook getroffen omdat de investeerders minder kans hebben om hun inleg terug te verdienen. Dan tref je hen ook."

Teleurstelling

Dit weekend zal Verstappen zich echter weer bezig gaan houden met racen. In Bakoe wordt er weer gereden op een stratencircuit, ditmaal wel een iets breder circuit dan in Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geeft toe dat hij even teleurgesteld was in Monaco: "Ik was veel meer teleurgesteld over Q3 maar dat kan gebeuren op een stratencircuit. Ik heb dit nu twee keer gehad in Monaco. Het is allemaal best, ik sta aan de leiding van het wereldkampioenschap met drie uitvalbeurten. Het kan slechter."