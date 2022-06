Hamilton benoemd tot ereburger van Brazilië

Lewis Hamilton heeft in zijn lange loopbaan al veel titels verzameld. Ook naast de baan heeft de zevenvoudig wereldkampioen al meerdere eervolle vermeldingen gekregen. In zijn thuisland Groot-Brittannië werd Hamilton geridderd en ook in Brazilië heeft Hamilton nu een eervolle titel gekregen, zo werd gisteren duidelijk.

Eerder diende het Braziliaanse congreslid André Figueiredo een voorstel in om Hamilton een ereburger te maken van het land. Het was een opvallende actie maar gisteren heeft het Braziliaanse parlement gestemd over het voorstel van Figueiredo. Het voorstel werd aangenomen dus dat betekent dat Hamilton zich nu officieel ereburger mag noemen van het geboorteland van zijn idool Ayrton Senna.

Hamilton stak zijn liefde voor Brazilië nooit onder stoelen of banken. Ook tijdens de meest recente Braziliaanse Grand Prix vierde hij een groot feest met de aanwezige fans. Op het circuit van Interlagos versloeg hij Max Verstappen na een zinderend duel. De Mercedes-coureur betrad het podium met de Braziliaanse vlag en de lokale fans konden de actie van de Brit waarderen. Hamilton zal tijdens een ceremonie het ereburgerschap krijgen, wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend.