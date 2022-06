Ook Alpine past livery aan voor Pride Month

In navolging van het team van Mercedes zal ook Alpine deze maand aandacht besteden aan de Pride Month. In de maand juni wordt er wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de rechten van de LGBTQ+ community. Ook in de Formule 1 wordt er dit jaar veelvuldig aandacht aan gegeven.

Mercedes maakte gisteren al bekend dat ze de aankomende drie races rijden met een aangepast logo. Ze zijn niet het enige team dat hun livery aanpast, de regenboogvlag is deze maand namelijk ook te zien op de wagens van Fernando Alonso en Esteban Ocon. Het team van Alpine zal namelijk veel aandacht gaan besteden aan de Pride Month.

Vandaag maakte het Franse team tevens bekend dat ze een partnership zijn aangegaan met Racing Pride. Dit initiatief zet zich in voor het promoten van LGBTQ+ rechten in de autosport. Als een onderdeel van deze samenwerking gaat Alpine kijken naar welke uitdagingen zich voordoen op dit vlak binnen het team. De renstal gaat kijken hoe ze een inclusieve omgeving kunnen creëren voor medewerkers die onderdeel zijn van de LGBTQ+ community.

