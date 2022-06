Mercedes rijdt met aangepaste logo's tijdens Pride Month

Het team van Mercedes staat bekend als één van de meest maatschappelijk betrokken renstallen op de grid. Ook tijdens de aankomende drie races wordt dat weer duidelijk, het is namelijk Pride Month. In de maand juni wordt er veel aandacht geschonken aan de LGBTQ+ community en ook Mercedes zal dat doen.

Tijdens de Grands Prix van Azerbeidzjan, Canada en Groot-Brittannië zal men namelijk rijden met een aangepast uiterlijk. Het logo van Mercedes zal er tijdens die drie races namelijk anders uitzien, de ster van Mercedes zal worden gehuld in de regenboogkleuren. Dat betekent dus dat de auto's van Lewis Hamilton en George Russell er iets anders uit zien dan voorheen.

Happy #PrideMonth ❤️🌈



We’re proud to be running the @MercedesBenz Pride Star on our W13s for the next three races, celebrating the LGBTQ+ community and raising awareness for Pride Month 🙏 pic.twitter.com/WbMNiC8L8O