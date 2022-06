Bottas hoopt op einde vrijdag-problemen: "Dan kunnen we de potentie van ons pakket volledig benutten"

Valtteri Bottas is bezig met een verrassend goed seizoen bij Alfa Romeo. De Finse coureur stapte begin dit jaar over naar het Zwitserse team en de verwachtingen waren laag. Toch staat Bottas momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met 40 punten, zijn teamgenoot Guanyu Zhou heeft slechts 1 puntje.

Bottas kent dus vooralsnog een goed seizoen maar zijn raceweekenden verlopen niet vlekkeloos. Meermaals kreeg de Fin te maken met problemen op de vrijdag waardoor hij veel kostbare trainingstijd verloor. Het is een bron van frustratie voor Bottas aangezien een probleemloos weekend al weer eventjes geleden is en dat is niet wenselijk.

Vrijdag-problemen

Aankomend weekend moeten de prestaties dan maar volgen in Bakoe. Bottas kende er in het verleden wisselende resultaten en hij kijkt er in een persbericht naar ui: "Bakoe is een plek waar ik goede en slechte herinneringen aan heb, ik hoop dit weekend weer goede herinneringen te maken. Het is voor ons cruciaal om een probleemloos weekend te hebben. We hebben een aantal goede resultaten gepakt ondanks de vrijdag-problemen, als we die fixen kunnen we ons de potentie van ons pakket volledig benutten."

Chaos

Bottas kon eerder dit seizoen de koplopers aardig uitdagen en hij hoopt er in Azerbeidzjan weer goed bij te zitten. De Fin weet namelijk dat chaos op de loer ligt: "We weten dat we kunnen vechten met de auto's voor ons en het is ons doel om dat ook hier te doen. Deze baan kan chaotische races produceren dus we moeten er klaar voor zijn om het meeste uit deze kans te halen. Zondag kan heel erg leuk worden."