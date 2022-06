Herbert vertrouwt op Leclerc: "Krachtige vent met een enorm sterke kop"

Max Verstappen strijdt ook dit seizoen weer om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur krijgt dit jaar daarvoor concurrentie van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask begon zeer sterk aan het huidige seizoen maar moest daarna Verstappen voor laten gaan, Leclerc staat nu tweede op minimale afstand van de Nederlander.

Leclerc won twee van de eerste drie races en leek de nieuwe topfavoriet voor de titel. Toch ging het daarna minder met de Monegask. De Red Bulls werden sneller en Leclerc kreeg te maken met pech. In Imola spinde hij, in Spanje begaf zijn Ferrari het en in thuisland Monaco verpestte het team de strategie waardoor hij slechts vierde werd.

Positieve stemming

Aankomend weekend krijgt Leclerc in Azerbeidzjan een nieuwe kans op succes. De buitenwereld heeft in ieder geval veel vertrouwen in de Monegask. Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Johnny Herbert deelt zijn verwachtingen met Sky Sports: "Ik hoop dat ze echt met een positieve stemming naar Azerbeidzjan afreizen. Vorig jaar stond Charles op pole en we weten dat hun auto nu een klap sneller is ten opzichte van vorig seizoen."

Sterke kop

Herbert zag ook dat de strategische blunders in Monaco ervoor zorgde dat Leclerc een zege verloor. De Britse oud-coureur denkt echter dat Leclerc gaat terugslaan: "Ferrari had in Monaco tactisch gezien niet een heel best optreden. Het ontnam Charles de kans op de zege maar hij is wel een krachtige vent met een sterke kop. Daarom doet hij soms enorm knappe dingen. Hij is zo'n coureur die een slechte race kan hebben, dat wegstopt in zijn achterhoofd en vervolgens krachtig door gaat. Hij weet dat hij een sterke wagen heeft en dat hij races kan winnen."