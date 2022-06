Hamilton gaat Formule 1-film produceren voor Apple

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is bezig met een zeer lastig seizoen. De Mercedes-coureur is volledig uit vorm en worstelt met de tegenvallende Mercedes. Naast de baan gaat het Hamilton wel voor de wind want hij heeft een zeer ambitieus project van de grond gekregen.

Vandaag maakte Apple Studios namelijk bekend dat ze de rechten van een Formule 1-film hebben bemachtigd. Hamilton zal fungeren als producent. De nog naamloze film heeft Hollywood-ster Brad Pitt als hoofdrol speler gestrikt. Pitt zal een ervaren coureur gaan spelen die terugkeert uit zijn pensioen om een jonge teamgenoot bij te staan. Het is niet duidelijk wanneer de film te zien zal zijn.

Hamiltons project heeft verder enkele grote namen aangetrokken. Naast Hamilton zal namelijk onder andere ook het productiebedrijf van Pitt de film produceren. Het filmscript zal worden geschreven door Ehren Kruger en zal worden geregisseerd door Joseph Kosinski. Dit duo was eerder al verantwoordelijk voor de Top Gun-film die momenteel in de bioscopen draait. Het was al langer bekend dat Hamilton interesse heeft in de filmindustrie, eerder had hij als kleine rolletjes in meerdere films waaronder Cars en Zoolander.