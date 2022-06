Herbert ziet nieuwe situatie: "Perez kan doorn in het oog van Verstappen worden"

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel het momentum stevig in handen. Max Verstappen is de leider in het wereldkampioenschap en ook tweede coureur Sergio Perez presteert steeds sterker. De ervaren Mexicaan won in Monaco en kreeg enkele dagen later contract verlenging bij het Oostenrijkse team.

Perez staat door zijn zege in Monaco derde in het wereldkampioenschap, zijn achterstand op Verstappen is minimaal. Langzamerhand beginnen meerdere kenners Perez te zien als een uitdager voor het wereldkampioenschap. Men denkt dat hij het Verstappen nogal lastig kan gaan maken in het vervolg van het seizoen. Het zelfvertrouwen van Perez lijkt in ieder geval te zijn gegroeid.

Volwassen

Ook voormalige Formule 1-coureur Johnny Herbert denkt dat Perez nogal sterk voor de dag kan gaan komen in de rest van het seizoen. Herbert spreekt zich in zijn rol als analist uit bij zijn werkgever Sky Sports: "Ik denk dat hij dichter bij komt en ik denk dat omdat hij zich steeds beter voelt bij het team. We zagen dat hij fantastisch werk verrichtte in Monaco. Het lijkt erop dat hij volwassen wordt. Dat is goed voor Sergio en vooral voor het team omdat het constructeurskampioenschap zo belangrijk is in de Formule 1."

Doorn in het oog

De sterke prestaties van Perez kunnen misschien wel voor een intern duel zorgen. Het verschil tussen Verstappen en Perez is immers niet zo groot meer. Herbert kijkt er in ieder geval naar uit: "Perez wordt misschien wel een beetje een doorn in het oog van Verstappen. Het zou heel interessant zijn op te zien hoe de dynamiek dan zou werken. Er wacht echt iets moois op ons omdat de Red Bull-coureurs echt sterk zullen zijn in Azerbeidzjan. Wie weet wie er aan kop komt te liggen."