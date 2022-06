Red Bull ziet af van verdere zaak tegen Aston Martin

Het team van Red Bull Racing schrok zich rot toen men in Spanje de geüpdatete Aston Martin zag. De AMR22 van het Britse team in Canadese handen leek immers als twee druppels water op de RB18 van Red Bull. De woede bij Red Bull was groot en de Aston Martin werd spottend de 'groene Red Bull' genoemd.

Red Bull reageerde in Spanje furieus op de nieuwe wagen van Aston Martin. Men wilde een onderzoek en teamadviseur Helmut Marko beweerde zelfs dat er gegevens van Red Bull waren gedownload. Bij Aston Martin ontkende men echter volledig dat er iets was afgekeken van Red Bull. De zaak was opvallend, ook omdat er in de winter meerdere Red Bull-medewerkers overstapten naar Aston Martin.

Bewijs

Een kleine maand na de onthulling van de geüpdatete AMR22 lijkt men de zaak te willen laten rusten. In Spanje was Marko nogal fel maar tegenover Formel1.de zwakt hij zijn beweringen af: "Er is data gedownload maar ik ben nooit gezegd waar de data naar toe is gegaan. Dat is dan weer een compleet andere factor. Tot we iets kunnen bewijzen zullen we niets gaan ondernemen tegen het team van Aston Martin. We kunnen momenteel niets bewijzen dus we maken er geen zaak van. Ook omdat Aston Martin geen directe concurrent van ons is."

Duidelijkheid

Red Bull onderneemt volgens Marko dus geen vervolgstappen tegen Aston Martin. Maar de Oostenrijkse renstal roept autosportfederatie FIA wel op om actie te ondernemen. Marko: "We willen graag verduidelijking van de FIA. Als je bijvoorbeeld het argument van Ferrari in Monaco pakt, men ging in dubbel protest tegen Red Bull, dan hebben we het over duidelijkheid van de regels. Hoe ver kan je namelijk gaan? We hebben bijvoorbeeld juniorenteam AlphaTauri. Als je het consequent interpreteert, dan zouden we ook nauwer kunnen samenwerken met hen."