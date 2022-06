Marko vreest voor toekomst Ricciardo: "Gaat lastig worden om zijn positie te behouden"

De talentenstal van Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren veel goede coureurs afgeleverd. Red Bull is nu succesvol met Max Verstappen maar ook Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo waren actief onder de Red Bull-vlag. Sainz kwam niet verder dan Toro Rosso terwijl Vettel vier keer wereldkampioen werd met Red Bull.

Ricciardo maakte op zijn beurt in 2014 de overstap van Toro Rosso naar het grote Red Bull Racing. De Australiër was direct succesvol en was regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Vettel. Ricciardo leek het nieuwe goudhaantje van Red Bull te worden tot dat hij in 2016 Max Verstappen als teamgenoot kreeg. De Australiër verliet de Oostenrijkse renstal in 2018 en rijdt tegenwoordig voor McLaren.

Vettel

Bij McLaren kent Ricciardo vooralsnog geen goede start van het huidige seizoen. Hij wordt volledig overklast door zijn teamgenoot Lando Norris en is compleet uit vorm. Vettel rijdt om zijn beurt voor Aston Martin en kent ook de nodige moeite. Red Bull-adviseur Helmut Marko bekijkt de verrichtingen van zijn oud-pupillen met de nodige interesse. Tegenover Formel1.de heeft Marko echter een duidelijke boodschap: "Beide staan ze bij ons niet op een kandidatenlijst. Ik volg ze alleen vanuit persoonlijke interesse. Overigens valt het mij op dat Vettel een stijgende lijn laat zien."

Positie

Marko ziet tevens dat Ricciardo momenteel bezig is met een lastig seizoen. De Oostenriijkse adviseur vreest zelfs voor de toekomst van zijn voormalige pupil: "Ik had van Ricciardo wel verwacht dat hij op 'zijn' circuit Monaco wel dichterbij Norris zou zitten. Door zijn crash werd echter duidelijk dat er een gebrek aan vertrouwen en daardoor een gebrek aan snelheid is. Het gaat lastig worden om zijn positie bij McLaren te behouden."