Williams ziet dat Latifi vertrouwen mist

Het huidige Formule 1-seizoen is nog niet op de helft maar toch staan er al een aantal coureurs onder enorme druk. Williams-coureur Nicholas Latifi is daar een van. De Canadees wordt volledig overklast door zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon en is daarnaast ook nog eens puntloos.

De Canadese coureur zou zich op de schopstoel bevinden. Hij heeft een lastig seizoen waarin hij al meermaals crashte en amper presteert. Teamgenoot Albon is daarnaast direct sneller, dat is een pijnlijk gegeven aangezien Latifi al enkele jaren actief is voor Williams. Het lijkt daarnaast ook nog eens volledig onduidelijk te zijn waarom hij onderpresteert.

Bij Williams ziet men zelf ook wel dat het niet lekker gaat met Latifi. De Britse renstal heeft de zaak onder de loep genomen en men heeft het probleem gevonden. Kopstuk Dave Robson legt de situatie uit tegenover Motorsport.com: "Het ontbreekt hem nog aan vertrouwen. Daarnaast moet hij de afstelling op enkele circuits ook nog verbeteren om de banden beter te laten functioneren. Ik denk dat als hij meer uit VT3 had gehaald in Monaco, Q1 een stukje beter was geweest. Aan het einde van dat deel was hij gefrustreerd. Hij had vertrouwen in de wagen, maar hij kreeg de voorkant niet goed op orde."