Verstappen sluit toekomstige analistenrol uit: "Heb ik dan geen motivatie voor"

Max Verstappen is momenteel één van de grote supersterren van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur veroverde vorig seizoen zijn eerste wereldtitel en ook in het huidige seizoen is hij sterk bezig. Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap en verkeert in absolute topvorm.

Voorlopig zal Verstappen nog wel eventjes actief zijn in de Formule 1. De Nederlander ondertekende eerder dit jaar een megacontract bij Red Bull waardoor hij tot en met 2028 actief zijn bij de Oostenrijkse renstal. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend, ook Verstappen zelf heeft nog geen plannen voor zijn toekomst.

Motivatie

De Nederlandse Red Bull-coureur gaf een dubbelinterview met zijn vader Jos aan het tijdschrift Formule 1 Magazine. Hierin werd Verstappen ook naar zijn toekomstplannen gevraagd, hij weet in ieder geval wat hij niet gaat doen: "Je zal mij niet terug zien als analist of in een rol bij een team, echt niet. Ik heb daar dan ook niet meer de motivatie voor. Als ik zelf niet meer rijd wil ik andere leuke dingen gaan doen."

De toekomstplannen van Verstappen zijn volgens zijn vader Jos volledig te begrijpen. De voormalig Formule 1-coureur staat volledig achter de ideeën van zijn zeer succesvolle zoon. In hetzelfde interview is Jos duidelijk: "Je hele leven draait momenteel om racen, de Formule 1 en noem maar op. Op een zekere manier is het nu moeten. Op een bepaald moment ben je daar dan wel klaar mee."