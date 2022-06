Newey: "Max had hem niet mogen brake-testen"

Toen Max Verstappen over de finishlijn reed in Abu Dhabi en wereldkampioen werd, hield Red Bull-ontwerper Adrian Newey het niet meer droog. Sinds Barcelona 2016 werkt de Brit nauw samen met de Nederlander om uiteindelijk dit ultieme doel te bereiken. In een gesprek met The Race vertelde Newey openhartig over de werkwijze van Verstappen. Niet alleen vol lof, maar ook met wat kritische noten.

"Het mooie van Max is dat je altijd weet waartoe de auto in staat is", begint de ervaren F1-ontwerper. "Zijn feedback is goed, hij is zich zeer bewust van wat de banden doen en hoe hij ermee om moet gaan. Ik denk dat zijn wilde reputatie oneerlijk is."

Newey keek logischerwijs terug op het zeer spannende wereldkampioenschap in 2021 en zoomde in op het zeer harde rijgedrag van de Nederlander en de talrijke incidenten tussen hem en zijn Britse rivaal. "Waarschijnlijk was wat hij vorig jaar in Brazilië deed een beetje ondeugend. In Saudi-Arabië ging het te ver. Ik denk dat hij gefrustreerd raakte omdat Lewis hem niet inhaalde, maar hij had hem nog mogen brake-testen. Maar Silverstone was voor mij een duidelijke professionele overtreding van Hamilton."

Samenwerking

"Max is heel gemakkelijk om mee te werken, heel open. Je vraagt ​​hem dingen te doen en hij zal het altijd proberen."

Newey werkte eerder met een jonge wereldkampioen bij Red Bull Racing en de vraag borrelde naar boven of er grote verschillen waren tussen Verstappen en Sebastian Vettel.

"Sebastian was zeer, zeer gedetailleerd in zijn analyse na de sessie, de debriefs zouden nog geruime tijd doorgaan. Seb zou tot diep in de avond blijven, de video's aan boord doornemen, de gegevens doornemen en met zijn technicus praten. Dat is wat voor hem werkte, het is geen kritiek. Max is niet zo extreem, zit meer in het midden."

Newey zag meer gelijkenissen tussen Daniel Ricciardo en Verstappen. "Hij en Max lijken veel op elkaar wat betreft feedback en benadering van debriefs," merkte hij op. "Ze zijn goed omdat ze zich concentreren op de dingen die je moet weten. Ze zijn blij als je vragen hebt om uit te werken. Heel gemakkelijk om mee te werken."