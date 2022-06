Red Bull Racing duwt Jos Verstappen in het hoekje: "Het is geen Max Verstappen Racing!"

Jos Verstappen was na het raceweekend in Monaco erg kritisch over Red Bull Racing. De vader van wereldkampioen Max vertelde dat zijn zoon de verkeerde tactiek kreeg.

Verstappen kon door de rode vlag in de kwalificatie niet tot een pole komen en moest genoegen nemen met een positie achter zijn concurrentie. Perez, Sainz en Leclerc zijn mogelijke titelkandidaten en daardoor had Verstappen een zware race achter de boeg.

Door de regen was de race in het belastingparadijs Monaco een onvoorspelbare race. Op het stratencircuit is inhalen erg lastig en daarom is een goede tactiek nodig. In de race wist Verstappen zich goed naar voren te knokken, maar inhalen was ook voor de inhaalkoning lastig. Uiteindelijk finishte Verstappen als derde, achter Perez en Sainz. Jos Verstappen vertelde na de race dat zijn zoon de verkeerde tactiek had gekregen.

Reactie Red Bull Racing

Teambaas Christian Horner ging al even in op het feit dat vader Verstappen dat had gezegd, zo vertelde hij: "Het is geen Max Verstappen Racing, maar Red Bull Racing. Wij handelen als een team."

Tegenover de pers na de race ging hij verder: "We hebben het hier niet over Sergio Perez Racing of Max Verstappen Racing. Het gaat over Red Bull Racing. De coureurs werken voor het team en dragen deze verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat ze beseffen dat de ambities van het team groter zijn dan die van henzelf."

Helmut Marko gaf bij de Oostenrijkse TV aan eens te zijn met de uitspraken van Horner. Jos Verstappen wordt niet voor het eerst in de hoek geduwd. Voorheen waren er akkefietjes waardoor hij zich niet meer mocht bemoeien met de talenten van Red Bull en zijn zoon Max.