Berger verdedigt Ferrari: "Ze krijgen teveel kritiek"

Het team van Ferrari arriveerde afgelopen weekend in Monaco als de grote favoriet. Thuisrijder Charles Leclerc was in vrijwel elke sessie de snelste op de baan en hij veroverde dan ook vrij simpel de pole position. Hij deelde bij zijn thuisrace de eerste startrij met zijn teamgenoot Carlos Sainz en de kans op een goed resultaat was groot.

De Grand Prix van Monaco verliep echter alles behalve volgens plan voor Ferrari en Leclerc. Voorafgaand de chaotische race begon het te regenen en konden alle tactische plannen de prullenbak in. In de race maakte Ferrari een strategische fout waardoor Sainz en Leclerc tegelijkertijd binnen kwamen. De dubbele stop verliep naar behoren maar het was niet het plan, Sainz werd uiteindelijk tweede en Leclerc slechts vierde.

Kritiek

De kritiek op Ferrari was na afloop vrij fors, ze hadden de winst immers zelfs weggegooid. Maar niet iedereen wil die kritiek delen, voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger heeft namelijk een compleet andere mening. De Oostenrijker deelt zijn opinie met La Gazzetta dello Sport: "Ferrari krijgt teveel kritiek voor de tactische foutjes van afgelopen zondag. We moeten teambaas Mattia Binotto echt feliciteren voor de sterke auto die ze hebben gebouwd. Dat had niemand een paar maanden geleden verwacht."

Sainz

Berger denkt tevens dat Ferrari nog alle ijzers in het vuur heeft. De Oostenrijker is namelijk niet van mening dat Leclerc de onbetwiste kopman van de Italiaanse ploeg is. "Na zeven races droomt Sainz nog steeds over het wereldkampioenschap. Dat is zijn recht, hij staat niet eens zover achter. Over het algemeen herstelde Ferrari zich in Monaco, ze hadden de betere auto. Tweede en vierde is niet slecht."