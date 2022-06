Vettel hekelt verhalen over Red Bull-kopie: "Het is niet rechtvaardig"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal duelleert met Ferrari om de kopposities en coureurs Max Verstappen en Sergio Perez verkeren in bloedvorm. Verstappen gaat zelfs aan de leiding in het wereldkampioenschap en Red Bull leidt het constructeurskampioenschap.

De strijd met Ferrari verloopt redelijk sportief en Red Bull lijkt zich dus geen zorgen te hoeven maken. Toch heerst er sinds de Spaanse Grand Prix argwaan bij de Oostenrijkse renstal. Op het circuit nabij Barcelona verscheen Aston Martin immers met een geüpdatete bolide die wel heel erg op de Red Bull lijkt. Het is een pijnlijke zaak aangezien veel voormalig medewerkers van Red Bull tegenwoordig bij Aston Martin werken.

Rechtvaardig

De Aston Martin AMR22 werd al snel spottend omgedoopt tot de 'groene Red Bull'. Bij het Britse team houden ze echter vol dat er niets aan de hand is. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is klaar met de kritiek en is fel tegenover de internationale media: "Ik denk dat het tot op zekere hoogte niet rechtvaardig is. Dat heeft twee redenen, ten eerste moet je kijken naar alle moeite die in de ontwikkeling is gestoken. Ten tweede op persoonlijk niveau richting Dan Fallows."

Fallows

Fallows was één van de mensen die van Red Bull overstapte naar Aston Martin. Men denkt dat Fallows mogelijk Red Bull-informatie heeft meegenomen. Vettel vindt het niet kunnen: "Sommige dingen die er zijn gezegd zijn niet netjes. Hij is echt een super goede gast, ik ken hem nog van mijn periode bij Red Bull. Natuurlijk is hij nu vanuit Red Bull naar dit team gekomen. Ik bedoel, het is niet rechtvaardig."