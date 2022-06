Ralf Schumacher: "Verstappen moet kans pakken om van Perez te leren"

Het team van Red Bull Racing kan terugkijken op een zeer succesvol weekend in Monaco. De Oostenrijkse renstal stond voor een zware klus maar ze slaagden met vlag en wimpel. Coureurs Sergio Perez en Max Verstappen begonnen de race in de smalle straten van Monaco vanaf de tweede startrij maar Perez wist toch te winnen.

De Mexicaanse coureur was vrijwel het gehele weekend snel maar de concurrentie van Ferrari was beduidend sneller. Op de zondag hielden Red Bull en Perez het hoofd koel en werd Ferrari op strategisch vlak verslagen. Perez won zijn eerste Grand Prix van het seizoen en teamgenoot Verstappen kwam als derde over de streep.

Betere coureur

Verstappen gaat momenteel nog steeds aan de leiding van het wereldkampioenschap maar Perez staat niet ver meer achter. De Mexicaan staat derde, achter Verstappen en Charles Leclerc. De prestaties van Perez zijn redelijk verrassend voor Ralf Schumacher. De ex-coureur spreekt zich uit in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk niet dat Sergio net zo consistent gaat presteren zoals Max doet. Maar in Monaco was hij vrijwel het gehele weekend de betere coureur."

Leren

In Monaco toonde Verstappen zich zeer sportief en vierde hij het feestje van Perez volop mee. Schumacher denkt dat de Nederlander ook dingen kan leren van de Mexicaan: "Max moet dit als een kans gebruiken om te leren van zijn teamgenoot. Max heeft een agressieve rijstijl, in het verleden kon hij goed omgaan in zwaardere auto's. Het concept van de huidige auto's past beter bij Perez. Als een coureur die de banden goed kan beschermen, kan hij meer uit de auto halen. Daarom moet Max proberen om de rijstijl van Sergio op bepaalde punten te kopiëren."