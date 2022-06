McNish ziet luxe probleem voor Red Bull: "Dit geeft Horner positieve hoofdpijn"

Red Bull Racing staat er momenteel zeer goed voor in het wereldkampioenschap. Max Verstappen gaat aan de leiding bij de coureurs en Red Bull zelf gaat aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Ook tweede coureur Sergio Perez is momenteel bezig met een sterk seizoen.

Perez verkeerd momenteel in een topvorm. De Mexicaanse coureur won afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco na een zeer sterk weekend. Perez staat door zijn winstpartij derde in de tussenstand van het wereldkampioenschap, vlak achter WK-leider Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Dat betekent dat Perez nu geldt als één van de titeluitdagers van zijn teamgenoot Verstappen.

Hoofdpijn

Bij Red Bull Racing lijkt men zich geen zorgen te maken maar het verleden heeft de wereld geleerd dat een intern titelduel nog wel eens voor problemen kan zorgen. Voormalig coureur Allan McNish ziet een bijzondere situatie ontstaan die hij bespreekt in de F1 Nation Podcast: "Sergio reed echt een fantastische race. Het brengt hem binnen 15 punten van de leider van het wereldkampioenschap. Dit geeft Christian Horner zeker weten positieve hoofdpijn. Ik zou zeggen dat het een luxe probleem is, heel veel teams zouden zich graag in deze positie willen bevinden."

Sneller

Perez was op dreef in Monaco en dat viel op. De Mexicaan was vrijwel in elke sessie sneller dan teammaat Verstappen en dat was dus ook het geval in de race. McNish heeft een groot compliment over voor Perez: "Hij reed een heel goede race en bracht zichzelf in de goede positie toen Ferrari de strategie niet goed voor elkaar kreeg. Wat mij dit weekend opviel, hij was de hele tijd sneller dan Max. De hele tijd sneller zijn dan Max, dat is best moeilijk. Ik denk dat hij zichzelf bij Red Bull in een nieuwe positie heeft gebracht. Hij is niet meer de nummer 2, hij is een soort nummer 1 geworden. Dat is goed voor ze want nu hebben ze twee sterke jongens in de strijd met Ferrari."