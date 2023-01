Audi-kopstuk McNish ziet 2026 als ideaal jaar voor Formule 1-entree

Het is inmiddels al geruime tijd bekend dat Audi de Formule 1 betreedt in 2026. De Duitse autobouwer gaat dat jaar zelf Power Units ontwikkelen en gaat tevens samenwerken met het team van Sauber. Allan McNish denkt dat dit het juiste moment is om de Formule 1 te betreden.

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Deze nieuwe regelgeving trok de aandacht van meerdere autobouwers, onder andere Audi, Honda en Porsche toonden interesse. Terwijl er momenteel nog veel onduidelijkheid heerst omtrent Honda en Porsche, heeft Audi de plannen al lang en breed rond. Voorafgaand de Belgische Grand Prix in 2022 maakte men de plannen bekend.

Oud-coureur en huidig Audi-directeur Allan McNish is van mening dat de nieuwe motorreglementen in 2026 het juiste moment zijn voor een stap naar de Formule 1. In gesprek met Motorsport.com legt McNish zijn standpunt uit: "Er is altijd een moment waarop alles samenvalt. Dat is nu zeker het geval met de nieuwe technische regels en met waar wij als bedrijf voor staan. De regelwijzigingen voor 2026 bieden een goede basis voor de voorbereidingen. Het is echt heel erg opwindend. Iedereen staat te popelen maar er is nog veel werk te doen."