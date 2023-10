Verstappen past oud trucje toe: "Hij heeft nu ook een Min Attack"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is dichtbij zijn derde wereldtitel op rij en hij heeft dit seizoen al veel records verbroken. Kenners zijn onder de indruk, Allan McNish stelt dat Verstappen meerdere tactieken onder de knie heeft.

Verstappen kan aankomend weekend in Qatar zijn derde wereldtitel claimen. De Nederlander verbrak dit seizoen ook het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij. Daarnaast is Verstappen dit seizoen slechts drie keer verslagen in de race, naast de Nederlander wisten alleen zijn teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Carlos Sainz een Grand Prix te winnen. Kenners vinden het niet vreemd dat Verstappen zo dominant is.

Banden

Ook oud-coureur Allan McNish is onder de indruk van Verstappen. Voormalig Formule 1-coureur en drievoudig Le Mans-winnaar McNish laat aan Motorsport.com weten wat Verstappen zo goed maakt: "Max heeft het vermogen om zijn banden goed te houden terwijl hij op hoge snelheid rijdt. Normaal gesproken lukt dat niet als je agressief rijdt. Hij heeft het aanpassingsvermogen om zelf te kunnen bepalen hoeveel energie hij ergens in steekt. Momenteel zit hij echt in zijn comfortzone."

Attack

McNish ziet dat Verstappen een andere, oude truc onder de knie heeft. De Schot is enorm onder de indruk, want een oude legende paste dit ook toe: "Sir Jackie Stewart zei tegen ons dat we moesten winnen met de laagst mogelijke snelheid. Dat deden we niet, want we konden alleen maar maximaal aanvallen. Verstappen heeft nog steeds zijn Max Attack, maar inmiddels heeft hij ook een Min Attack onder de knie gekregen."