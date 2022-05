Hamilton wil verandering: "Eerst uitzoeken wat er mis is met deze auto"

Het wil dit seizoen nog niet bepaald vlotten voor Lewis Hamilton en zijn team Mercedes. De regerend constructeurskampioen kan de teams van Ferrari en Red Bull Racing nog niet bijhouden. Daarnaast is Hamilton ook volledig uit vorm en kampt de huidige Mercedes met de nodige kinderziektes.

Mercedes worstelden dit seizoen met porpoising. De bolides van Hamilton en teamgenoot Lewis Hamilton hobbelden veelvuldig over de baan en daar hadden de coureurs flink last van. De problemen leken in Spanje te zijn verholpen maar in het hobbelige Monaco werd er weer stevig gestuiterd. De problemen kwamen hier vermoedelijk niet door porpoising maar de frustratie was wel aanwezig bij Hamilton.

2023

De Britse coureur wil snel verandering zien. Er gaan geluiden op dat Mercedes de ontwikkeling van de huidige auto links moet laten liggen en alvast moet beginnen aan de auto voor 2023. Hamilton laat in gesprek met Racefans weten dit geen goed idee te vinden: "Ik heb daar nog niet over nagedacht. Ik denk dat we eerst moeten uitzoeken wat er aan de hand is met deze auto voordat we een nieuwe gaan bouwen. Als we nu een nieuwe auto gaan bouwen kan het vrij simpel weer mis gaan."

Controle

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton werd in Monaco slechts achtste en zijn seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De Brit hoopt dan ook dat de oplossing van de problemen snel boven water komt: "Ik denk dat het er om draait dat we dit eerst volledig onder controle krijgen. We zijn daar nog niet, als dat er is geeft het ons een handleiding van waar we heen moeten gaan. Er zijn wel een hoop dingen van deze auto die ik liever niet heb op de auto van volgend jaar. Die heb ik al medegedeeld."