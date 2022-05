Jos Verstappen kritisch: "Red Bull had Max moeten laten winnen in Monaco"

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Monaco als derde over de finish. De Nederlandse WK-leider breidde daarmee zijn voorsprong op achtervolger Charles Leclerc een klein beetje uit. Verstappens teamgenoot Sergio Perez won de Grand Prix en daarna was het feestje groot bij Red Bull Racing.

Perez kende een sterk weekend en was veelvuldig sneller dan Verstappen. De Nederlander worstelde overduidelijk in Monaco en kende eveneens een teleurstellende kwalificatie. Verstappen kon zijn snelle ronde niet afmaken omdat Perez en Ferrari-coureur Carlos Sainz waren gecrasht bij Portier. De derde plaats was dan een schrale troost voor Verstappen, die overigens gewoon meedeelde in de feestvreugde na de winst van Perez.

Regen

Verstappens vader Jos is echter wat minder tevreden met het Monegaskische Grand Prix-weekend. De voormalig Formule 1-coureur baalt en is uiterst kritisch. Jos Verstappen is glashelder in zijn column op Verstappen.com: "Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n prettig gevoel overgehouden aan het weekend in Monaco, dan druk ik het nog zachtjes uit. Ik vind ten eerste dat ze gewoon om drie uur moesten starten. Het lijkt er tegenwoordig wel op dat iedereen bij de wedstrijdleiding gaat stressen zodra er twee druppels water vallen."

Teleurstellend

Verstappen senior hekelt de uitgestelde start en daarnaast vindt hij het ook onvoorstelbaar dat de coureurs amper grip hadden op de regenbanden. Jos was eveneens niet tevreden met de race van zijn zoon: "Als vader baalde ik ook van de race. Ik vond de derde plek van Max echt heel teleurstellend. We konden allemaal zien dat het een moeilijk weekend was voor hem. Dat begint met de auto, die heeft simpelweg nog niet de karakteristiek voor zijn rijstijl. Vooral bij de vooras heeft Max te weinig grip. Juist in Monaco, met die korte bochtjes, heb je een auto nodig die snel draait. Dat was gewoon moeilijk."

Weggegooid

De prestaties van Perez en Verstappen zorgden voor een grote glimlach bij het team van Red Bull. Maar volgens Jos is zijn zoon niet geholpen door de gekozen strategie, hij is fel: "Ik had graag gezien dat ze voor Max waren gegaan. Ik ben echter natuurlijk niet geheel objectief. Ik denk dat er hier tien punten van Max zijn weggegooid. Zeker met de twee eerdere uitvalbeurten hebben we elk puntje hard nodig. We moeten niet vergeten dat Ferrari momenteel de betere auto heeft, zeker in de kwalificatie."