Horner duidelijk over gelijke kansen: "Maakt ons niet uit wie er kampioen wordt"

De Grand Prix van Monaco verliep zeer succesvol voor het team van Red Bull Racing. Sergio Perez nam sportieve wraak nadat hij een week eerder in Spanje plaats moest maken voor zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez schreef de Monegaskische Grand Prix op zijn naam en Verstappen werd derde.

De vreugde was na afloop zeer groot bij beide coureurs. Verstappen en Perez vlogen elkaar in de armen en vierden een groot feestje met hun team. Het verschil in het wereldkampioenschap tussen de twee coureurs is nu nog maar 15 punten, alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc staat nog tussen hun in. De twee Red Bulls zijn nu naast teamgenoten dus ook titelrivalen.

Voorafgaand het seizoen leek het erop dat men bij Red Bull er alles aan ging doen om Verstappen te helpen in zijn strijd voor titelprolongatie. Nu doen allebei de coureurs mee in de strijd en teambaas Christian Horner is er duidelijk over bij de internationale pers: "Ons maakt het niet uit wie er wereldkampioen gaat worden. Het constructeurskampioenschap is voor ons zeer belangrijk. Of het nu Max of Checo is, ze krijgen evenveel kansen. Het is nog een lang seizoen en er zullen nog de nodige ups en downs komen. Het is geweldig om ze allebei vooraan te hebben."