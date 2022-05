Binotto verklaart afgewezen protest: "Intentie was niet tegen Red Bull"

Het team van Ferrari diende gisteren na de finish van de Monegaskische Grand Prix een dubbel protest in. De Italiaanse renstal ging namelijk in beroep tegen het uitblijven van straffen voor racewinnaar Sergio Perez en WK-leider Max Verstappen. Volgens Ferrari hadden de Red Bull-coureurs namelijk de gele lijn bij de pit exit overschreden.

Na enkele zenuwslopende uren kwamen de stewards met een beslissing in de zaak. Men besloot niet mee te gaan met het protest van Ferrari. Dat betekent dus dat Perez zijn zege mag behouden en Verstappen zijn derde plaats mag houden. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc bleven hierdoor de nummers twee en vier van de race.

Intentie

Het was vrij onduidelijk of de actie van Ferrari gericht was tegen Red Bull of dat het een principekwestie was. Teambaas Mattia Binotto verklaarde de zaak tegenover de internationale media: "We dienden de protesten in omdat we vinden dat het goed is als we duidelijkheid krijgen. De intentie van het protest is dus niet een protest tegen Red Bull. Het doel is een zoektocht naar duidelijkheid over een onderwerp dat voor ons heel helder is."

Straf

Binotto en zijn team hadden de beelden van het verlaten van de pitstraat van de Red Bulls goed bekeken. Volgens de Italianen was het dan ook zo klaar als een klontje. De gekrulde teambaas deelde, voordat de stewards hun beslissing namen, zijn kijk op de zaak: "Wij denken dat allebei de Red Bulls over de gele lijn gingen bij het verlaten van de pitlane. In het verleden was dit altijd een vijf seconden straf."