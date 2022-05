Verstappen én Perez naar de stewards na protest Ferrari

Het wordt nog een bijzondere avond in Monaco: Max Verstappen en Sergio Perez moesten zich allebei melden bij de stewards. Allebei vanwege een protest van Ferrari vanwege het overschrijden van de gele lijn bij pit exit. Eerder meldde Red Bull-teambaas Christian Horner dat Ferrari in protest was gegaan tegen Verstappen.

Opvallend genoeg heeft een teamlid zich om 19:15 lokale tijd al bij de stewards gemeld om over de momenten te praten. De documenten over het protest werden pas later gepubliceerd door de FIA. Beide coureurs zouden zich volgens het protest van Ferrari schuldig hebben gemaakt aan het verkeerd passeren van de uitgang van de pitstraat.

Perez zou in theorie zijn overwinning kunnen verliezen, ook Verstappen zou van het podium kunnen vallen. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zouden hiervan kunnen profiteren aangezien ze als tweede en vierde over de finish kwamen in Monaco.