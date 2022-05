Video: De crash van Alonso tijdens de Portier-chaos

De kwalificatie in Monaco werd vanmiddag vroegtijdig afgesloten nadat Sergio Perez en Carlos Sainz crashten in Portier. Er stond nog te weinig tijd op de klok om de sessie te vervolgen. Maar ook zonder de crash van Perez en Sainz was de kwalificatie waarschijnlijk vroegtijdig afgevlagd.

Ook Fernando Alonso was namelijk gecrasht tijdens de slotseconden van de kwalificatie. De Spaanse Alpine-coureur verremde zich in de tweede sector waardoor hij zijn wagen zwaar beschadigde. De ervaren Alonso zal vast balen maar mag de race morgen wel als zevende starten.