Marko wil straf voor Leclerc na weegbrugincident

Charles Leclerc greep vandaag voor zijn thuispubliek de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur was vrijwel het gehele weekend sneller dan de concurrentie van Red Bull Racing. Ook in de kwalificatie kwamen Max Verstappen en Sergio Perez en niet aan te pas. De pole werd een prooi voor Leclerc.

Heel eventjes leek het erop dat de 'vloek van Monaco' weer had toegeslagen voor Leclerc. De Ferrari-coureur werd tijdens Q2 namelijk door zijn team terug geduwd naar het begin van de pits. Hij had namelijk de weegbrug gemist en als hij daar niet aan voldoet volgt diskwalificatie. Hij stond echter alsnog op de weegbrug en Ferrari-kopstuk Laurent Mekies vertelde Sky Sports Duitsland dat de FIA het oké vond en zelfs aangaf dat men de auto moest terugduwen.

Drastische straf

Bij Red Bull wil men echter actie zien van de wedstrijdleiding. Teamadviseur Helmut Marko is weer eens zeer fel in zijn bewoording. Tegenover ORF spreekt hij zich uit: "Als men dit consequent bestraft dan moet er een drastische straf voor volgen. Hij reed er voorbij. Ze hebben dan wel niets aan de auto aangepast maar volgens de regels moet het een straf zijn. Ik wens het hem niet toe hoor want hij heeft hier al zoveel pech gehad. Je zou echter niet kunnen zeggen dat het duwen de overtreding oplost."

Protest

Red Bull gaat echter niets ondernemen als de FIA er niet naar gaat kijken. Marko is namelijk van mening dat iedereen er zo overdenkt zoals hij doet: "Ik verwacht niet dat we moeten ingrijpen want dit was zo duidelijk. Er zijn ook andere teams die achter hem staan en iedereen is wel geïnteresseerd in een plaatsje hoger op de grid. Wij gaan in ieder geval niets doen."