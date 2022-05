Marko baalt van kwalificatie: "Stonden op gelijke hoogte met Leclerc"

Het team van Red Bull Racing kwam van een koude kermis thuis na de kwalificatie in Monaco. De Oostenrijkse renstal had vertrouwen in de prestaties van hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez maar concurrent Ferrari was vrijwel het gehele weekend sneller. In de kwalificatie trok Charles Leclerc aan het langste eind.

Leclerc was in zijn thuisland vrijwel het gehele weekend snel en in de kwalificatie kon niemand aan hem tippen. Max Verstappen kwam overduidelijk tekort en werd slechts vierde. Leclercs teammaat Carlos Sainz Perez maakte het heel erg lastig voor zichzelf. Perez crashte in Portier en Sainz zag de gele vlaggen te laat en crashte eveneens.

Door de dubbele crash van Perez en Sainz kon Verstappen zich niet meer verbeteren. De sessie werd niet meer vervolgd en Verstappen zat op de eerste rij van de opruimwerkzaamheden. Red Bulls teamadviseur Helmut Marko baalde en dat deelde hij met ORF: "Het is heel erg vervelend. Max was drie tienden sneller toen de crash plaatsvond. We hadden ons zwakke punt, bocht een, onder de knie. We stonden hier echt op gelijke hoogte met Leclerc."