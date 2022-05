Polesitter Leclerc waarschuwt Red Bull: "Had 4 tienden sneller kunnen gaan"

Charles Leclerc heeft wederom toegeslagen in de kwalificatie in zijn thuisland. De Monegaskische Ferrari-coureur was op dreef en de concurrentie kon niet tippen aan zijn snelle tijd in laatste kwalificatiesessie. De opluchting was na afloop van zijn gezicht te lezen, dit jaar crashte niet hij maar zijn teamgenoot Carlos Sainz in de laatste seconden.

Leclerc noteerde al vroeg in de derde kwalificatiesessie een snelle tijd en vloog daarna wederom over de baan. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over de concurrentie, Max Verstappen zat niet lekker in zijn vel en Sainz en Sergio Perez crashte vlak voor de ingang van de tunnel in Monaco.

Limiet

Na afloop meldde de zeer blije Leclerc zich bij de interviewer van dienst. Ditmaal mocht Nederlander Giedo van der Garde de vragen stellen. Leclerc deelde zijn vreugde: "Het is heel erg speciaal. Ik ben niet enorm blij. Het is een enorm smooth weekend tot nu toe. Ik weet dat de pace er was en ik gewoon mijn werk moest doen. Het ging echt heel erg goed in die laatste ronde Ik zat echt op de limiet, ik had last van overstuur en ik had moeite om de banden in het juiste window te krijgen met het verkeer."

Vier tienden

De snelle rondjes van Leclerc in de laatste sessie van de kwalificatie waren indrukwekkend. De Monegask zelf was echter wat minder tevreden en denkt dat er nog veel meer in het vat zit: "De achterkant voelde een beetje losjes aan en ik denk dat ik vier tiende sneller was toen ik moest stoppen. Het is fijn dat ik Carlos morgen bij mij heb. Ik hoop dat het droog blijft want dat is voorspelbaarder. Maar welk weer er ook komt, we zijn er klaar voor."