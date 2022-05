Manager Verstappen fel tegensalarisplafond: "Totale idioterie"

Enkele teambazen hebben een nieuw bommetje gedropt bij de coureurs. In de Formule 1 heeft men immers sinds een paar jaar een budgetplafond maar enkele teambazen zien een salarisplafond ook wel zien zitten. Veel steun voor dit plan lijken ze niet te kunnen verwachten.

Volgens het proefballontje zouden de teams dan een salarisplafond voor de coureurs moeten introduceren. Dat zou betekenen dat men elk seizoen in totaal 30 miljoen dollar krijgt om te verdelen over twee coureurs. Volgens de Nederlandse krant de Telegraaf is de steun echter minimaal. De FOM is bijvoorbeeld fel tegen het plan en zal in de toekomst ook geen steun geven aan het idee.

Idioterie

Ook de coureurs zijn geen groot fan van het plan. Regerend wereldkampioen Max Verstappen verdient in zijn eentje al meer dan 30 miljoen per jaar en zou dus veel moeten inleveren, als het plan er ooit komt. Zijn manager Raymond Vermeulen is tegen de Telegraaf glashelder: "Het is totale idioterie! Coureurs verhogen de waarde van hun teams. Dat mag dan door het betreffende team tot in het oneindige worden geëxploiteerd. Maar dan zou je de persoon met die waarde een cap geven. Dat is de wereld op zijn kop."

Onwettig

Niet alleen de coureurs zijn het oneens met de plannen van de paar teambazen, ook andere teams zien er niets in. Verstappens team Red Bull Racing is volgens Vermeulen ook tegen: "Ze zijn heel stellig en gaan het nooit steunen. Ook denk ik zelfs dat het onwettig is. Kijk naar de feiten: er is een Nederlandse Grand Prix gekomen dankzij Max. Om dat te kunnen organiseren betaalt Zandvoort jaarlijks een bedrag aan de FOM en daarvan wordt een groot deel verdeeld onder de renstallen. Ze profiteren daar van. Dus dan zou het vreemd zijn als je het verdienmodel van een coureur wél gaat beperken."