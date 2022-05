Video: Bottas geeft Hamilton een bijzondere foto

Valtteri Bottas werd enkele weken geleden in Amerika vastgelegd op een nogal opvallende foto. De Finse Alfa Romeo-coureur was met zijn vriendin op pad in de Amerikaanse bergen en stuitte op een kabbelend beekje. Bottas besloot een duik te nemen en liet zich vastleggen in zijn naakie.

Vervolgens postte hij de foto op zijn Instagram-pagina en ging hij viral. Hij besloot de foto te bewerken en te laten afdrukken. Deze foto's werden vervolgens verkocht voor het goede doel en brachten enorm veel geld op. In Monaco overhandigde Bottas een laatste exemplaar aan zijn goede vriend Lewis Hamilton.