Perez heeft Red Bull gesproken: "Steun voor mijn jacht op een overwinning"

Sergio Perez heeft dit seizoen zijn draai helemaal gevonden bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur eindigt regelmatig op het podium en kan zijn teamgenoot Max Verstappen steeds vaker aardig bijhouden. Gisteren was Perez immers sneller in de trainingen en ook vorige week zag het er goed uit.

Tijdens de Spaanse Grand Prix bevond Perez zich op een gegeven moment voor zijn Nederlandse teamgenoot. De Mexicaan had het gevoel zeer snel te zijn maar zijn team besloot anders. Perez voerde de teamorder braaf uit maar hij was het er niet bepaald mee eens. Tevens besloot Red Bull de Mexicaanse coureur nog een keer extra te laten stoppen. Perez werd tweede maar wilde nog wel even babbelen.

Strategie

In Monaco lijkt de lucht weer te zijn geklaard. De Mexicaan en zijn team hebben inmiddels gesproken en Perez besprak dat gesprek dan weer met de pers. Tijdens de persconferentie op vrijdagochtend sprak hij zich uit: "We hebben na de race gesproken. Ik had tijdens de race het idee dat ik een goede kans had met de tweestopper. Ik wilde kijken of het zou werken maar toen sprong het team bij. Uiteindelijk was wel duidelijk dat de driestopper het beste was."

Overwinning

De onenigheid tussen Perez en het team was al snel verleden tijd. Vrijwel direct na de Grand Prix bij Barcelona vloog hij iedereen gewoon weer in de armen. "We waren het uiteindelijk eens en we gaan gewoon weer verder. De sfeer bij Red Bull is echt heel erg goed en we hebben een mooi momentum vast. Uiteindelijk is het een goed teamresultaat. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze mij volledig steunen bij mijn jacht op een overwinning."