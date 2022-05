Verstappen verdedigt Monaco: "Historische waarde is zo groot"

Max Verstappen arriveert dit weekend als de man in vorm in Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist de laatste drie races op zijn naam te schrijven en gaat sinds vorig weekend aan de leiding in het wereldkampioenschap. Daarnaast wist Verstappen de meest recent Grand Prix van Monaco op zijn naam te schrijven.

Dit weekend zal het vermoedelijk weer spannend worden voor de Nederlander. Het verschil tussen Verstappens team Red Bull en rivaal Ferrari is niet bijster groot. Daarnaast wil titelrivaal Charles Leclerc voor zijn eigen publiek goed voor de dag komen op het legendarische stratencircuit. Maar Verstappen is momenteel de grote meneer in de sport.

Momentum

Verstappen lijkt het momentum stevig in handen te hebben op dit moment. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op vrijdag wilde de Nederlander zichzelf die eer niet geven. Hij is niet van mening dat hij het momentum vast heeft: "Nee, niet echt want je hebt er wat geluk voor nodig. In Spanje was het heel erg hectisch en hadden we niet de pace over één rondje. In de race reed Charles weg voordat ik door de grindbak schoot. We pakken dit race voor race aan en in Monaco is het lastig om te bepalen hoe het gaat qua performance."

Monaco

Het circuit in Monaco staat daarnaast ook onder ferme druk. De baan wordt fel bekritiseerd en zou niet meer geschikt zijn voor de hedendaagse Formule 1. Het contract van de Grand Prix loopt ook nog eens af en kan dus van de kalender verdwijnen. Verstappen ziet dat echter niet zo zitten: "Als je deze race nu als nieuwe Grand Prix zou voorstellen, dan zou dat niet gebeuren. De historische waarde van deze race is echter zo groot dat hij er gewoon bij hoort. De auto's zijn nu te groot, te zwaar en te breed voor Monaco. Maar het is iets speciaals en ik vind dat we door moeten gaan met de races hier."