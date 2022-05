Senna-logo's keren terug op McLarens

Het team van McLaren keert in Monaco terug op historische grond. In de straten van het dwergstaatje schreef Formule 1-legende Ayrton Senna immers geschiedenis in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw. Veel van zijn sterke prestaties in Monaco zette Senna neer in dienst van McLaren.

Het Britse team heeft nu dan ook besloten om vanaf dit weekend een herinnering aan Senna te plaatsen op hun bolides. Vanaf vandaag is het Senna-logo zichtbaar op de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Op de halo van de oranje bolide is het logo te zien. Voorheen stond hetzelfde logo ook op de wagens van Williams.

We are honoured to carry the @AyrtonSenna name from the #MonacoGP onwards.



His bravery, commitment and ingenuity continue to set the standard for our team to this day. 🧡 pic.twitter.com/mD9aHtva9n