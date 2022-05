Magnussen kijkt terug op Spaanse Hamilton-incident: "Denk er nu anders over"

Vorig weekend in Spanje leek het team van Mercedes eindelijk weer competitief te zijn. De Duitse regerend constructeurskampioen kende een lastige seizoenstart maar lijkt nu de weg omhoog te hebben ingezet, dit weekend in Monaco krijgen ze een nieuwe kans. Mercedes-coureur Lewis Hamilton had vorig weekend echter pech.

De zevenvoudig wereldkampioen werd in Spanje in de eerste ronde aangetikt door Kevin Magnussen. De Deen schoot door het grid en Hamilton liep een lekke band op. Hierdoor viel de Brit ver terug maar wist hij zich naar voren te vechten, Magnussen lukte dat niet en hij was op zijn beurt nogal kwaad op Hamilton.

Beelden

Een week later heeft Magnussen een compleet andere mening. In Monaco geeft de Haas-coureur aan dat hij de beelden nogmaals heeft bekeken. Tegenover Motorsport.com spreekt de Deense coureur zich uit: "Ik heb nu de kans gehad om de beelden terug te kijken en nu denk ik er anders over. Op het circuit dacht ik dat hij expres mijn kant opstuurde, dat was niet zo. Hij kwam in de slipstream van de Ferrari en daardoor had hij onderstuur. Ik zal dicht op hem en gaf weinig ruimte. Daardoor was er geen marge en we raakten elkaar, dat was wel jammer."

Pech

Uiteindelijk steekt Magnussen dus de hand in eigen boezem. De teruggekeerde coureur had de geschiedenis graag anders gezien maar dat kan jammer genoeg niet: "Ik had gewild dat ik een milliseconde later had ingestuurd. In zo'n bocht wil je er buitenom zo dicht mogelijk opzitten. Je wilt niet wijd zitten en op het vuil terecht komen. Ik probeerde dat dus ook. Maar jammer genoeg raakten wij elkaar. Dit was echt pure pech."