Brundle maakt zich zorgen: "Hamiltons radiobericht was zorgwekkend"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog niet bezig met zijn beste seizoen uit zijn lange loopbaan. De Britse Mercedes-coureur worstelde veelvuldig met zijn bolide en leek afgelopen weekend in Spanje weer te kunnen dromen van een goed resultaat. De Mercedes was sterker dan voorheen maar de Brit had pech.

Hamilton kwam immers in de eerste ronde in aanraking met de Haas van Kevin Magnussen. Het incident zorgde ervoor dat Hamilton een lekke band opliep en daardoor viel de Mercedes-coureur ver terug. Hij zag het allemaal eventjes niet meer zitten en dat werd pijnlijk duidelijk toen hij over de boordradio liet weten dat het misschien beter was om de motor te sparen. Mercedes gaf er geen gehoor aan en de Brit werd vijfde na een sterke inhaalrace.

Resultaat

De radioboodschap van Hamilton zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen bij fans en kenners. Ook in zijn thuisland vroeg men zich af wat er aan de hand was. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle besprak het in zijn column voor zijn werkgever: "Lewis zijn contact met Magnussen in de eerste ronde kostte hem zeker weten een kans op een spectaculair resultaat. Hij lag 50 seconden achter op de leider in de tweede ronde en 54 seconden aan het einde van de race. Ondanks dat hij vier seconden moest inleveren in de laatste omloop."

Zorgwekkend

Maar het opvallende boordradiobericht van Hamilton stelde Brundle ongerust. De bekende commentator vraagt zich hardop af of Hamilton het nog wel ziet zitten: "Dat radiobericht van Lewis nadat hij was teruggevallen was nogal zorgwekkend. Het gaf een nieuw beeld van hoe hij zich voelt tijdens dit seizoen. Waarschijnlijk was hij 65 rondjes later iets meer tevreden met zijn racepace. De fans kenden hun zaakjes en verkozen hem tot driver of the day."