Verstappen leeft toe naar Monaco: "Hectisch maar bijzonder weekend"

Aankomend weekend staat de legendarische Grand Prix van Monaco op het programma. De race door de straten van het dwergstaatje is al jaren een hoogtepunt op de Formule 1-kalender en is daarnaast ook zeer populair onder fans en tevens de coureurs. De planning is wel iets aangepast, de eerste twee trainingen zijn niet langer op donderdag maar op vrijdag.

Het ministaatje is ook nog eens de woonplaats van veel coureurs, voor meerdere rijders is het dus een verkapte thuisrace door de Monegaskische straten. Ook Max Verstappen is een inwoner van Monaco en de Nederlandse Red Bull-coureur kijkt uit naar het weekend, zo laten hij weten op Verstappen.com: "In Monaco is het altijd een nogal hectisch maar tevens bijzonder weekend. De kwalificatie zal hier cruciaal zijn aangezien de baan nogal oldskool en smal is. Je hartslag schiet hier altijd omhoog, niet normaal! We moeten hier constant op de limiet rijden en het is een te gekke baan in een Formule 1-wagen."

Verstappen arriveert in Monaco als de leider in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend in Spanje nam hij die eer over van Monegask Charles Leclerc. Verstappen verdedigt in Monaco eveneens zijn zege van vorig jaar: "Mijn historie in Monaco was nooit zo goed maar vorig jaar won ik er eindelijk. Het was een enorme opluchting toen ik over de streep kwam want ik was heel erg blij dat ik die race won. Checo en ik werken heel erg goed samen als team. Het is fijn dat we de kampioenschappen leiden maar er is nog een heel erg lange weg te gaan. Er kan veel gebeuren, dat hebben we dit seizoen al gezien."