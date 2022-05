Mercedes reageert op 'ophef' over Hamilton

Gisteren was er enige tijd wat onrust op sociale media over een vermeende actie van Lewis Hamilton. Na afloop van de Spaanse Grand Prix bewoog de Brit zich door het parc fermé en leek hij de achtervleugel van de Red Bull van Sergio Perez aan te raken. Een vergrijp waar Max Verstappen vorig seizoen 50.000 euro boete voor kreeg.

Al snel werd duidelijk dat het om een storm in een glas water ging, de media hadden het fragment echter al opgepikt. Ook Red Bull had het fragment gezien en vroeg de FIA om opheldering. Een woordvoerder van Mercedes reageert op de kwestie bij de Nederlandse krant de Telegraaf. Volgens de Duitse renstal heeft Hamilton geen achtervleugel aangeraakt en is er niets aan de hand.

That’s my video/photo, it’s still not clear weather he touched it or not pic.twitter.com/TcAToSIxzO