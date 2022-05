Gasly kijkt uit naar Monaco: "Moeilijkste race van het jaar"

Aankomend weekend staat de legendarische Grand Prix van Monaco weer op het programma. De race door de straten van het ministaatje staat al sinds jaar en dag op de kalender en is één van de bekendste wedstrijden van de sport. Veel coureurs en fans kijken dan ook reikhalzend uit naar de race.

De Grand Prix van Monaco is populair onder de coureurs. Ook Fransman Pierre Gasly kijkt uit naar de race in het dwergstaatje dat grenst aan Frankrijk. In een persbericht van zijn team AlphaTauri spreekt Gasly zich uit: "Monaco is historisch en iconisch in de Formule 1. De hele wereld kent de Grand Prix van Monaco. Foto's van vroeger laten ook nog eens zien dat het circuit in de loop der jaren amper is veranderd."

De krappe straten van Monaco zijn regelmatig ook een plek waar crashes haast gegarandeerd zijn. Gasly kent de gevaren en let daarom extra goed op: "Het is één van de moeilijkste races van het jaar, zo niet de moeilijkste. Als je op dit circuit op de limiet wil rijden, dan heb je echt maximale concentratie nodig en dat is een echte uitdaging."