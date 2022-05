Sainz & Leclerc krijgen gastrolletje in Disney-film

Gisteravond plaatsten de Italiaanse tak van filmmaatschappij Disney en Ferrari een bijzondere video op de sociale media. In een korte video was Ferrari-coureur Charles Leclerc te zien met de aankondiging voor de nieuwe Disney-film 'Lightyear'. Het was onduidelijk wat men van plan was, een samenwerking met het oog op de Monegaskische Grand Prix was aannemelijk.

Ferrari heeft in een persbericht na laten weten wat er gaat gebeuren. Er komt geen speciale samenwerking maar Ferrari-coureurs Leclerc en Carlos Sainz gaan wel hun filmdebuut maken. In de film 'Lightyear' hebben de coureurs namelijk een klein gastrolletje gekregen, een zogenaamde cameo. Sainz zal te horen zijn in de Spaanse versie van de film en Leclercs stem schittert op zijn beurt in de Italiaanse versie. Welke rol ze spelen is nog niet bekend.