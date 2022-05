Video: Disney hint op samenwerking met Ferrari

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. De legendarische Grand Prix door de straten van het ministaatje is altijd een hoogtepunt op de kalender van de sport. Regelmatig gaat deze race ook samen met veel bijzondere samenwerkingen tussen teams en tijdelijke sponsors.

Het team van Ferrari lijkt er nu op te hinten dat ze een bijzondere samenwerking voor de boeg hebben. De Italiaanse tak van filmmaatschappij Disney deelt namelijk op de sociale media een video van Charles Leclerc in de stijl van hun nieuwe film 'Lightyear'. De video is opvallend en er zal vermoedelijk in de komende dagen meer duidelijkheid komen.