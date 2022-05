Video: Verstappen probeert Perez Nederlands te leren

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend wederom succes. Op het Spaanse circuit nabij Barcelona had Max Verstappen het lastig maar kwam hij toch als winnaar over de streep. Achter hem kwam zijn teamgenoot Max Verstappen als tweede over de lijn en was het tweede 1-2tje van het seizoen een feit.

Zoals elk weekend deelt de Oostenrijkse renstal weer backstage-beelden. In Spanje vermaakten Verstappen en Perez zich optimaal naast het circuit. Verstappen probeert zijn Mexicaanse teamgenoot de Nederlandse zin 'Iemand achter het behang plakken' te leren en daarnaast ergert Verstappen zich aan de lengte van sponsorteksten.