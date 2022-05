Verstappen trots zijn zijn team: "Wij zijn geen robots"

Max Verstappen heeft het momentum in de Formule 1 momenteel stevig in handen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist de afgelopen drie races te winnen, hij was dus ook afgelopen weekend succesvol in Spanje. Verstappen kende echter een alles behalve foutloze race op de baan nabij Barcelona.

Verstappen begon de race op de tweede startplaats. Hij begon aardig aan de race maar maakte al vroeg een foutje waardoor hij de grindbak in schoot. De Nederlander kon zijn weg vervolgen en kreeg toen wederom te maken met DRS-problemen. Deze problematiek hinderde hem al eerder tijdens de kwalificatie en in de race zat hij hierdoor vast achter George Russell. Een slimme strategie en een teamorder brachten hem vervolgens de winst.

Kostbaar

De Nederlandse coureur is zich bewust van het feit dat niet alles op rolletjes loopt. Verstappen weet dat zijn team op dit terrein nog veel kan winnen. Tegenover de internationale pers sprak hij zich uit: "Het zijn de dingen waarin we ons kunnen verbeteren. De problemen met ons DRS-systeem waren natuurlijk best kostbaar. We wisten de race uiteindelijk nog te winnen en dat laat zien dat we als team best flexibel zijn."

Robots

Verstappen merkt dat zijn team zelfs met problemen goed voor de dag kan komen. Het zorgt ervoor dat de huidige WK-leider vertrouwen heeft: "We passen ons zo snel mogelijk aan als er problemen zijn en we proberen er om heen te werken. Dat doen we zelfs tijdens de race en dat is goed. We moeten er vanzelfsprekend voor zorgen dat het niet nogmaals gebeurt. Maar we vielen niet uit zoals andere teams wel deden. Dat is een goede verbetering en het kampioenschap krijgt een andere wending. Wij zijn geen robots, fouten komen voor maar die proberen we te minimaliseren."