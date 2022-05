Wolff genoot van duel tussen Russell en Verstappen: "Verdediging was ongelooflijk"

Regerend constructeurskampioen Mercedes beleefde afgelopen weekend een opleving in Spanje. De Duitse renstal is bezig met een lastig seizoen maar kende nabij Barcelona een aardig weekend. Vooral George Russell stal de show in de bloedhitte van Catalonië, de Brit werd derde na een zeer sterke race.

Russell begon de Grand Prix vanaf de vierde startplaats en bevond zich dankzij het uitvallen van Charles Leclerc ineens om de strijd om de zege. De Britse coureur was vrijwel de gehele openingsfase van de Spaanse Grand Prix in een prachtig duel verwikkeld met de Red Bull van verdedigend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander had DRS-problemen maar ging het gevecht gretig aan.

Verdedigen

Wereldwijd genoten veel fans en kenners van de strijd tussen de twee getalenteerde coureurs. Ook bij Russells team Mercedes genoot men met volle teugen. Teambaas Toto Wolff deelde zijn vreugde met Sky Sports: "Zijn verdediging was echt ongelooflijk. George zette de auto verdedigend neer en liet Max vervolgens aan de buitenkant van bocht 3 passeren zodat hij zelf de binnenkant van bocht 4 kon pakken. Hij was op de juiste plek op het circuit in een auto die een halve seconde langzamer was dan de Red Bull."

Spectaculair

Verstappens team Red Bull waarschuwde de Nederlander nog eventjes dat Russell tijdens het aanremmen van de bochten bewoog. Wolff vindt die suggesties van de concurrent helemaal nergens opslaan: "Ik kreeg mee dat er op de achtergrond werd geklaagd over zijn rijgedrag. Ik denk eigenlijk dat dit precies is wat wij hier nodig hebben. Dit was een eerlijke en spectaculaire vorm van racen."