Horner tempert de verwachtingen: "Max is niet onverslaanbaar"

Max Verstappen begon het huidige Formule 1-seizoen met de nodige tegenslag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur viel tweemaal uit in de eerste drie races. Maar inmiddels heeft Verstappen de handschoen opgepakt en heeft hij het momentum zeer stevig in handen. De Nederlander wist de drie laatste races op rij te winnen.

Afgelopen weekend won Verstappen de Spaanse Grand Prix op het circuit nabij de bekende stad Barcelona. Dankzij het uitvallen van rivaal Charles Leclerc heeft Verstappen de WK-leiding weer in handen. Aankomend weekend staat de legendarische Grand Prix van Monaco alweer op het programma en Verstappen is er vanzelfsprekend de topfavoriet voor de zege.

Onverslaanbaar

De Nederlander lijkt de afgelopen races haast onverslaanbaar. Hij wist dit seizoen in totaal vier races te winnen en hij verkeert in topvorm. Red Bull-teambaas Christian Horner wil de verwachtingen echter temperen. De Brit spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Max is zeker niet onverslaanbaar. De concurrentie is zeer sterk, we hebben zo onze momenten gehad. Elke Grand Prix die we hebben gewonnen was op het absolute limiet. Het is jammer dat we in Spanje niet de race tussen Charles en Max hebben kunnen zien. Dat zou heel erg spannend zijn geweest."

Horner is zich bewust van het feit dat Verstappen na de Australische Grand Prix nog 40 punten achterstond op Leclerc. Inmiddels heeft de Nederlander dat volledig omgedraaid en Horner verwacht dat dit nog een keer gaat gebeuren: "Daarom schrijf ik Mercedes ook niet af als je kijkt naar het aantal beschikbare punten. Mercedes is net terug van weg geweest en Monaco zal fascinerend worden."