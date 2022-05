Brundle trekt conclusies: "Max was klaar met de betrouwbaarheidsproblemen"

Max Verstappen won afgelopen weekend zijn 24ste Grand Prix uit zijn loopbaan. Op het Spaanse circuit nabij Barcelona kreeg de Nederlandse Red Bull Racing-coureur het zeker niet cadeau maar wist hij uiteindelijk toch de zege te grijpen. Dankzij zijn overwinning nam hij eveneens de WK-leiding over van Charles Leclerc.

Verstappen kende daarnaast wel een zeer zware race met de nodige hindernissen. Eerst schoot hij de grindbak in op een plek waar eerder ook Carlos Sainz iets soortgelijks overkwam. Daarna keerden de DRS-problemen van tijdens de kwalificatie terug en kwam hij daardoor vast te zitten achter de Mercedes van de sterk verdedigende George Russell.

Fangio

Door het uitvallen van Leclerc, een slimme strategie en een teamorder kon Verstappen daarna alsnog de zege grijpen. Volgens voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft de Nederlander mooiere zeges gepakt. In zijn column voor zijn werkgever spreekt Brundle zich uit: "De 24ste overwinning van Max brengt hem op gelijke hoogte met de legendarische Juan Manuel Fangio, maar het is niet zijn beste zege. Dat komt bijvoorbeeld door de DRS-problemen, die windvlaag in bocht 4 en omdat teammaat Sergio Perez hem tweemaal liet passeren."

Kort lontje

Vooral de problemen met zijn DRS waren voor Verstappen een enorme bron van ergernis. Het viel de buitenwereld ook op en Brundle is mild kritisch: "Max was overduidelijk boos over de boordradio richting het team toen het systeem niet werkte. Het zorgde ervoor dat hij de indrukwekkende George Russell niet kon inhalen. Dit leert ons twee dingen. Ten eerste was hij klaar met de betrouwbaarheidsproblemen van het team. Ten tweede, hij heeft nog steeds een redelijk kort lontje. Dat zagen we ook bij zijn remtest tot opzichte van Hamilton vorig jaar in Jeddah. Die heeft hij overigens aardig leren beheersen in de jacht op zijn zeges en zijn eerste wereldtitel."