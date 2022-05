Hamilton wilde motor sparen om penalty te voorkomen

Lewis Hamilton was afgelopen weekend zeer positief na afloop van de kwalificatie. De Britse Mercedes-coureur had voor het eerst dit seizoen een goed gevoel in zijn en dat probeerde hij tevens duidelijk te maken bij de start van de race. Het ging echter al zeer vroeg mis voor de zevenvoudig wereldkampioen.

In de eerste ronde raakte Hamilton de Haas van Kevin Magnussen. De Deense coureur schoot de grindbak in en kwam als allerlaatste weer de baan op. Hamilton liep op zijn beurt een lekke band op waardoor hij op een slakkengangetje de pits moest opzoeken. Eenmaal op de baan meldde hij over de boordradio dat hij misschien maar moest opgeven om de motor te sparen. Zijn team ging hier niet mee in en na een sterke inhaalrace kwam hij als vijfde over de streep.

Na afloop waren er veel lovende woorden voor de Brit maar men vroeg zich ook af waarom Hamilton de handdoek in de ring wilde gooien. De Brit legde het uit tegenover Motorsport.com: "Het is niet zo dat ik mij verslagen voelde. Het was namelijk zo dat ik letterlijk dertig seconden achterlag. Dus waarom zou ik een motor gebruiken om buiten de top vijftien te finishen als dat later voor een penalty kan zorgen? Ik weet niet of de betrouwbaarheid een issue is, we zagen wel dat er iets was tegen het einde van de race. Ik bedacht mij gewoon dat we de motor konden sparen om een andere keer te vechten."