Ferrari onthult oorzaak uitvalbeurt Leclerc

Charles Leclerc leek afgelopen weekend een eenvoudige zege binnen te kunnen slepen in Spanje. De Monegaskische Ferrari-coureur profiteerde van problemen bij de concurrentie en had een ruime voorsprong op de achtervolgende coureurs. Het lot besliste echter anders en Leclerc moest ineens opgeven toen zijn vermogen weg viel.

Zondag wist men bij Ferrari nog niet wat er aan de hand was. De Italiaanse renstal gaf aan dat ze de wagen op maandag zouden gaan onderzoeken op de fabriek in Maranello. Het team heeft het onderzoek afgerond en daaruit is naar voren gekomen dat de turbo en de MGU-H beschadigd zijn en ook niet meer te repareren zijn. Dit is dan ook de reden van de uitvalbeurt van de Monegask. Ferrari laat in een statement weten dat de problemen niet komen door een ontwerpfout of gebrekkige betrouwbaarheid.

Met die laatste toevoeging wil met vermoedelijk aangeven door de problemen niet structureel zijn. Tijdens de Spaanse Grand Prix viel ook Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou uit, ook hij rijdt met een Ferrari-krachtbron. De uitvalbeurt had tevens grote gevolgen voor Leclerc. Hij verloor de leiding in het wereldkampioenschap aan Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die de Spaanse Grand Prix won.