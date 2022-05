Glock gelooft Aston Martin niet: "Teveel toevalligheden"

Max Verstappen won gisteren de Spaanse Grand Prix in zijn Red Bull Racing-bolide. De Oostenrijkse renstal domineerde al het gehele weekend het nieuws vanwege een actie van een andere renstal. Het team van Aston Martin introduceerde in Spanje namelijk hun nieuwe updates, hierdoor lijkt hun bolide wel heel erg op de Red Bull.

Volgens autosportfederatie FIA is alles volgens de regeltjes gegaan maar bij Red Bull vermoed men dat het geen zuivere koffie is. De verdenkingen van kopieergedrag zijn nogal duidelijk en Red Bull is begonnen aan een intern onderzoek. Aston Martin blijft bij hoog en laag ontkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan maar het feit dat er recent Red Bull-personeel is overgestapt naar de Britse ploeg speelt niet mee in hun voordeel.

Toevallig

Veel kenners geloven dan ook helemaal niets van de verklaringen van Aston Martin. Het argwaan is groot en eveneens aanwezig bij Timo Glock. De voormalige coureur spreekt zich kritisch uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "De vorm van de sidepod, de uitgang van de ventilatie, de underbody, ze zijn allemaal haast identiek aan die van Red Bull. Voor mij zijn dit gewoon teveel toevalligheden."

Budget cap

Glock wijst, net als veel andere kenners, naar het feit dat er in de winter veel Red Bull-medewerkers zijn overgestapt naar Aston Martin. Voor de Duitse voormalig Virgin-coureur is het allemaal niet heel erg betrouwbaar: "Red Bull-mensen zijn naar dat team overgestapt voordat ze het concept hadden omgegooid. Nu schijnen ze ook nog eens het team te zijn dat twee verschillende concepten naast elkaar aan het ontwikkelen was. Als je het mij vraagt rijmt dat niet met het perspectief van de budget cap."